Копейский водоканал должен челябинскому МУП «ПОВВ» еще 94 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» («ПОВВ») к МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения». С предприятия взыскали 94,3 млн руб., сообщает пресс-служба суда.

Челябинская организация хотела взыскать с копейской компании долг, не оплаченный за январь — сентябрь 2025 года по договору холодного водоснабжения. Заявление было подано в сентябре прошлого года, но его оставили без движения. После устранения обстоятельств, которые к этому привели, иск приняли к производству. В сентябре 2024 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил заявление МУП «ПОВВ» к «Копейским системам водоснабжения и водоотведения» о взыскании с ответчика задолженности по оплате услуг. Ее общая сумма составила 92,7 млн руб.

Виталина Ярховска