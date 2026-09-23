Суд в Башкирии обязал заблокировать сайты нелегальных водных перевозчиков

Стерлитамакский городской суд по требованию транспортной прокуратуры ограничил доступ к четырем интернет-ресурсам, на которых размещалась реклама нелегальных услуг по перевозке пассажиров на водном транспорте.

Как сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, владельцы катеров предлагали свои услуги для организации рыбалки и катания по Нугушскому и Юмагузинскому водохранилищам. При этом у них не было лицензии на ведение подобной деятельности.

Согласно действующему законодательству распространение сведений об оказании небезопасных и незаконных услуг запрещено, за что предусмотрена административная и уголовная ответственность, отметили в прокуратуре.

Олег Вахитов