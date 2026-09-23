Обвиняемого в оправдании терроризма подростка из Кургана арестовали

Суд в Курганской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 16-летнего местного жителя. Его обвиняют в публичном оправдании терроризма (ч.1 ст. 205.2 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в августе 2026 года юноша по заданию неустановленных лиц из интернета аэрозолем нанес около административных зданий в двух населенных пунктах региона лозунговые надписи. Эти надписи оправдывали деятельность организации, признанной террористической в Российской Федерации. За это подростку было обещано денежное вознаграждение.

Местного жителя задержали сотрудники УФСБ России по Курганской области. Он признался в содеянном и указал здания и объекты, на которых рисовал. У фигуранта изъяты телефоны, ноутбук, аэрозольная краска, а также тетрадь с записями, свидетельствующими о преступлении. Кроме того, юношу подозревают в участии в деятельности этой террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). По данным следствия, несовершеннолетний проводил беседы с подростками, пропагандируя деятельность запрещенной на территории РФ организации.

Виталина Ярховска