Москвича осудили за мошенничество при заключении госконтрактов на Южном Урале

Курчатовский районный суд Челябинска признал виновным жителя Московской области Арсеня Восканяна в мошенничестве при заключении государственных контрактов и хищении 37 млн руб. (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ). Его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что директор и единственный участник ООО «Региональная строительная компания „Региональное объединение строительных технологий“» принимал участие в электронных аукционах, занижал предложение цены, предлагал более выгодные условия госучреждениям и заключал с ними контракты на выполнение строительных работ. Обязательным условием договоров была выплата аванса. После получения средств Восканян не планировал выполнять обязательства, так как не имел техники и работников. Через время компанию и самого руководителя внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Тогда он начал вести деятельность от лица ООО «АРС», учредителем и директорами которого были другие люди. В 2022–2024 годах москвич заключил контракты на выполнение работ в муниципальных, образовательных, социальных учреждениях и крупном промышленном предприятии. Авансами распорядился по своему усмотрению. Размер похищенных денежных средств составил свыше 37 млн руб.

Фигуранта взяли под стражу в зале суда. Исковые требования представителя одного из потерпевших на сумму свыше 26 млн руб. удовлетворены в полном объеме. Кроме того, сохранен арест на имущество осужденного и его родственников на сумму свыше 16,4 млн руб.

Виталина Ярховска