Режиссера, сотрудничавшего с Театром-Театром, обязали вернуть в бюджет 2 млн рублей

Ленинский суд Перми удовлетворил иск прокуратуры и обязал режиссера Александра Пронькина вернуть в бюджет гонорары, выплаченные ему ГКБУК «Пермский академический Театр-Театр». Об этом сообщает «Новый компаньон».

Как ранее установила прокуратура, при заключении контрактов на постановку спектаклей с режиссером Александром Пронькиным в 2022–2023 годах тогдашний художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм допустил конфликт интересов. Режиссер является супругом его дочери Эвы Мильграм. С апреля 2022 года по март 2023-го с режиссером заключили 12 договоров на общую сумму 2,2 млн руб.

Эти нарушения позже привели к увольнению господина Мильграма с формулировкой «в связи с утратой доверия».