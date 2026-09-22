Астраханский минпром закупает антидроновое оборудование за 1,4 млн рублей

Минпром Астраханской области объявил тендер на поставку переносных подавителей БПЛА. Начальная максимальная цена контракта составляет около 1,4 млн руб. Заявки принимают до 30 сентября, указано на ЕИС «Закупки».

В течение 60 дней с момента заключения контракта подрядчик должен поставить товар ведомству. Согласно документации, требуется четыре антидроновых ружья «Гарпия Про 120W» с максимальной дальностью подавления не менее 2000 метров и как минимум шестью каналами.

Столько же нужно детекторов дронов «Булат-3». Устройства должны обнаруживать БПЛА на расстоянии не менее километра и работать не менее пяти часов от одного аккумулятора. В обоих случаях допускается поставка эквивалентов.

Нина Шевченко