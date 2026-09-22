Двухлетний ребенок погиб после падения с пятого этажа в Астрахани

В Астрахани следователи проводят проверку по факту гибели двухлетнего мальчика. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Астраханской области Фото: СУ СКР по Астраханской области

По предварительным данным, вечером 22 сентября ребенок, оставшись на непродолжительное время без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры на пятом этаже. От полученных травм он умер в больнице. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решение примут по результатам проверки.

Ведомство призвало родителей не оставлять маленьких детей без присмотра даже ненадолго. Там напомнили, что москитная сетка не выдерживает вес ребенка и порекомендовали устанавливать на окна блокираторы, а также не ставить рядом с подоконниками мебель и не поручать присмотр за малышами другим детям.

Нина Шевченко