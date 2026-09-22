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Опасность беспилотников объявили в Пензенской области

Режим «Беспилотная опасность» объявлен в Пензенской области. Об этом предупредило МЧС в приложении.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

Оставайтесь дома и не подходите к окнам. Отключите свет, газ и воду. Пройдите в комнату с капитальными стенами без остекления. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы на улице, избегайте открытой местности. Зайдите в ближайшее здание или подземный переход или паркинг.

Мобильный интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко