Опасность беспилотников объявили в Пензенской области

Режим «Беспилотная опасность» объявлен в Пензенской области. Об этом предупредило МЧС в приложении.

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Оставайтесь дома и не подходите к окнам. Отключите свет, газ и воду. Пройдите в комнату с капитальными стенами без остекления. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы на улице, избегайте открытой местности. Зайдите в ближайшее здание или подземный переход или паркинг.

Мобильный интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко