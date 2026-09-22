Опасность беспилотников объявили в Пензенской области
Режим «Беспилотная опасность» объявлен в Пензенской области. Об этом предупредило МЧС в приложении.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Оставайтесь дома и не подходите к окнам. Отключите свет, газ и воду. Пройдите в комнату с капитальными стенами без остекления. Не пользуйтесь лифтом.
Если вы на улице, избегайте открытой местности. Зайдите в ближайшее здание или подземный переход или паркинг.
Мобильный интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.