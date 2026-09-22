Угрозу БПЛА объявили в Волгоградской области
Беспилотная опасность действует в Волгоградской области. Об этом оповестило МЧС в приложении.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Волгоградцам рекомендуют оставаться дома. Не подходите к окнам. Пройдите в комнату с капитальными стенами без остекления. Предварительно отключите свет, газ и воду. Не пользуйтесь лифтом.
Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание. Также можно укрыться в подземном переходе или паркинге. Избегайте открытой местности.
Мобильный интернет в регионе ограничен. В экстренной ситуации звонить по телефону 112.