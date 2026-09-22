15 сайтов с интим-услугами заблокировали в Волгограде

Ворошиловский районный суд Волгограда постановил заблокировать 15 интернет-сайтов, предлагавших платные интим-услуги. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

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Доступ к ресурсам был свободным, поэтому ознакомиться с их содержимым могли в том числе дети. Суд отметил, что подобная информация формирует образ проституции как приемлемого явления и негативно влияет на общественную нравственность, а также может навредить здоровью и развитию детей.

Ресурсы признаны запрещенными к распространению в России и включены в единый реестр запрещенных сайтов. Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в апелляции.

Нина Шевченко