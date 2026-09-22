Канатная дорога сошла с регистрации

В Перми завершился спор о заброшенной горнолыжной инфраструктуре на склоне реки Егошихи. Суд признал отсутствующим право собственности предпринимателей Михаила Клюйкова и Марины Одинцовой на находящуюся там канатную дорогу. С таким требованием ранее обратилась пермская мэрия. По ее мнению, объект фактически разрушен и его регистрация в госреестре препятствует распоряжению городской землей (спорный участок прилегает к экотропе). Суд установил, что на площадке сохранились элементы сооружения, которые можно восстановить, однако постановил исключить сведения о них из ЕГРН. По мнению юристов, оспорить решение будет непросто.



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Арбитражный суд Пермского края удовлетворил исковые требования департамента земельных отношений администрации Перми к предпринимателям Михаилу Клюйкову и Марине Одинцовой. Мотивировочная часть решения была опубликована 17 сентября. ДЗО требовал признать отсутствующим право собственности ответчиков на спортивное сооружение, расположенное на правом склоне реки Егошихи в Перми. Объект, находящийся западнее здания №37 по бульвару Гагарина, имеет протяженность 252 м и находится в общедолевой собственности господина Клюйкова (доля в праве 3/4) и госпожи Одинцовой (1/4). Кроме этого, муниципалитет требовал исключить сведения об объекте из Единого государственного реестра недвижимости.

Как установил суд, Михаил Клюйков и Марина Одинцова стали совладельцами спорного объекта в 2007 году. Кроме горнолыжного подъемника, они получили во владение двухэтажное административное здание площадью 376 кв. м при горнолыжной трассе. До этого объекты несколько раз меняли владельцев, земельные участки под ними тоже подвергались многократным изменениям границ и кадастровых номеров. Суд установил, что первоначально участок площадью около 19,4 тыс. кв. м предоставлялся для эксплуатации горнолыжной трассы и размещения соответствующей инфраструктуры.

В ходе осмотра земельного участка в марте 2025 года представители ДЗО обнаружили, что сооружение находится в разрушенном состоянии. По мнению департамента, зарегистрированное право собственности на объекты, которые фактически не существуют в натуре, нарушает права муниципального образования как собственника земли. По данным Ростехнадзора, в государственном реестре опасных производственных объектов бывшая канатная дорога значилась до 2012 года, после чего сведения об объекте были исключены. Кроме этого, в материалах дела отсутствует подтверждение действующего договора аренды земельного участка, необходимого для эксплуатации спорной инфраструктуры.

Ранее в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми поясняли «Ъ-Прикамье», что спорный участок прилегает к уже обустроенной экотропе «Северная дамба — бульвар Гагарина, 24».

Ответчики с иском не согласились. В частности, в своем отзыве Михаил Клюйков сослался на истечение срока исковой давности и отметил, что фактическое существование объекта подтверждается судебной экс­пертизой. По мнению ответчика, разрушение части конструкции само по себе не свидетельствует о прекращении существования подъемника. Господин Клюйков указал также, что ранее им предпринимались действия по оформлению земельного участка под спорными объектами в его собственность. Кроме этого, по мнению ответчиков, канатная дорога и административное здание, находящееся рядом, являются неделимым комплексом и не могут эксплуатироваться друг от друга обособленно. Тем не менее, суд пришел к выводу, что представленные материалы не подтверждают возможность самостоятельного использования спорных объектов по назначению.

Как следует из решения суда, фактическое состояние объекта не соответствует сведениям государственного реестра. В ходе рассмотрения дела была проведена судебная строительно-техническая экспертиза. Экс­перт установил, что на территории сохранилась бетонная площадка верхней опоры размером 4,8 на 1,2 м с остатками поврежденного железобетонного столба. Также была обнаружена бетонная площадка нижней опоры, однако сами элементы канатной дороги отсутствуют. В частности, на месте не оказалось каната и промежуточных опор. Эксперт пришел к выводу, что сооружение в том виде, в котором оно было зарегистрировано как объект недвижимости, фактически отсутствует.

Согласно приведенной в решении практике, регистрация права сама по себе не превращает объект в недвижимость: необходимо, чтобы сооружение обладало соответствующими признаками и было создано с соблюдением установленных законом требований. Отдельно суд указал, что при утрате объектом недвижимости своих физических свойств сохранение записи о праве собственности на такой объект в реестре может нарушать права и законные интересы других лиц. По оценке суда, имеющиеся на земельном участке остатки конструкций не позволяют считать их сохранившейся канатной дорогой. В результате арбитраж удовлетворил требования департамента и признал отсутствующим право собственности на спорный объект недвижимости, постановив исключить сведения о нем из ЕГРН.

По словам юристов, решение суда выглядит обоснованным, поэтому, несмотря на наличие правового основания, оспорить его будет непросто.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит считает, что муниципалитет как собственник участка имеет охраняемый законом интерес в том, чтобы привести реес­тровые сведения в соответствие с действительностью.

Руководитель юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев отметил, что аргумент об отсутствии у объекта признаков недвижимости могла бы оспорить повторная экспертиза, однако ее сделано не было. По словам эксперта, решение суда позволит администрации в перспективе развивать участок с другим инвестором. При этом, отмечает юрист, горнолыжные проекты нередко становятся причиной корпоративных споров и банкротства компаний. Так, например, в Ульяновске пытаются через суд добиться права на снос Ленинских горок. Гос­подин Кучембаев обратил внимание, что если муниципалитет планирует восстановить горнолыжную трассу и использовать ее по назначению, то решением должно стать государственно-частное партнерство.

Анастасия Леонтьева