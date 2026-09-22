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Уголовное дело из-за свалки вблизи кладбища возбудили в Волжском

Уголовное дело из-за вреда почве в Волжском (ч. 1 ст. 254 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Фото: Прокуратура Волгоградской области

Фото: Прокуратура Волгоградской области

Поводом стал несанкционированный сброс отходов на почву площадью около 2,7 тыс. кв. м вблизи городского кладбища. В адрес администрации Волжского внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.

После вмешательства прокуратуры свалку ликвидировали. Расследование уголовного дела контролирует надзорное ведомство.

Нина Шевченко