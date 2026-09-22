Уголовное дело из-за свалки вблизи кладбища возбудили в Волжском
Уголовное дело из-за вреда почве в Волжском (ч. 1 ст. 254 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Волгоградской области.
Фото: Прокуратура Волгоградской области
Поводом стал несанкционированный сброс отходов на почву площадью около 2,7 тыс. кв. м вблизи городского кладбища. В адрес администрации Волжского внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.
После вмешательства прокуратуры свалку ликвидировали. Расследование уголовного дела контролирует надзорное ведомство.