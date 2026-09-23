Неустойку смыло с моста

Апелляционный суд признал незаконными требования ГКУ АО «Астраханьавтодор» о взыскании с ООО «СтройГазСпецМонтаж» неустойки в размере 19,9 млн руб. за простой при ремонте моста через ерик Казачий и обязал заказчика аннулировать соответствующую запись в ЕИС, фактически реабилитировав подрядчика. Спор возник на фоне масштабной программы восстановления мостовой инфраструктуры Астраханской области, инициированной после жалоб жителей Владимиру Путину в 2018–2019 годах. Расторжение в октябре 2025 года шести соглашений с СГСМ на 909 млн руб. и последующая передача этих объектов компаниям, связанным с экс-директором учреждения Александром Барбашиным, вызвали подозрения в картельном сговоре и конфликте интересов, которые сейчас рассматривает суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ремонт моста через ерик Казачий отложен на 2027 год

Фото: Астраханьавтодор Ремонт моста через ерик Казачий отложен на 2027 год

Фото: Астраханьавтодор

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд признал незаконными требования ГКУ АО «Астраханьавтодор» о взыскании с ООО «СтройГазСпецМонтаж» («СГСМ») неустойки в размере 19,9 млн руб. за простой ремонта моста через ерик Казачий. Суд обязал заказчика аннулировать запись об этой неустойке в Единой информационной системе (ЕИС), фактически очистив репутацию подрядчика как недобросовестного поставщика.

Спор касается одного из целого ряда контрактов на ремонт мостов, которые «Астраханьавтодор» заключил с «СГСМ» в рамках масштабной программы восстановления инфраструктуры Астраханской области. Программа стартовала после того, как в 2018 году на «Прямой линии» с Президентом РФ жители региона пожаловались главе государства на разрушающееся состояние автомобильных мостов.

По итогам обследования 2018–2019 годов аварийными были признаны 160 из 313 мостовых сооружений.

В мае 2019 года проблему обсудили лично с Владимиром Путиным, после чего регион начал получать федеральные транши. По данным ЕИС, с 2019 года ГКУ «Астраханьавтодор» заключило более 50 контрактов на сумму свыше 15 млрд руб.

Большую часть этих заказов получили две компании: ростовское ООО «ПМСУ 61» и московское ООО «Мосдормонолит» (МДМ). Они остаются крупнейшими бенефициарами программы.

Однако в августе—октябре 2022 года еще шесть контрактов общей суммой 909 млн руб. достались московскому ООО «СГСМ». Речь шла о капитальном ремонте мостов через ерики Казачий, Биркосинский, Петухов, Сомовка, Промысловский и протоку Чулпаненок. 30 октября 2025 года «Астраханьавтодор» в одностороннем порядке расторг все контракты со ссылкой на срыв сроков сдачи.

ООО «СтройГазСпецМонтаж» зарегистрировано в Москве в 2006 году. Компанией руководит Сергей Митин, ему же принадлежит 10%-ная доля в уставном капитале; остальные доли распределены между Андреем и Светланой Дыбриными. В 2018 году компания вышла на рынок Астраханской области, получив контракты ФГБУ «Главрыбвод» на расчистку дна. После сдачи моста через ерик Кигач портфель госконтрактов «СГСМ» в регионе вырос до 2,3 млрд руб. Однако из-за заморозки объектов достройка мостов перенесена на 2027 год, что резко ухудшило финансовые показатели компании: выручка сократилась на 73 % (до 65,8 млн руб.), чистые активы опустились до 196 млн руб., штат — до 15 человек.

Причиной срыва сроков стала физическая невозможность строить по переданной заказчиком проектной документации. Директор и совладелец «СГСМ» Сергей Митин рассказал “Ъ”, что работы останавливались из-за критических дефектов в ПСД, разработанной ООО «Автомост-Инжсервис». Там содержались данные о ригелях длиной 1250–1300 мм вместо фактических 1500 мм, ошибки в армировании бетона, а также закладывался подсанкционный полимербетон BetoFlex, рассказал господин Митин. Проекты мостов через ерики Биркосинский, Промысловский, Петухов также содержали ошибки и требовали корректировки.

Проектную документацию по мосту через Казачий для «Астраханьавтодора» выполняло московское ООО «Автомост-Инжсервис» Александра Денисова за 11,36 млн руб. Компания получила 35,32 млн руб. за проекты капитального ремонта мостов через ерики Казачий, Биркосинский, Промысловский и Петухов. К 2025 году выручка проектанта снизилась до нуля, штат сократился до пяти человек, а компания добровольно вышла из СРО.

Именно ООО «Автомост-Инжсервис» не смогло обжаловать решение Арбитражного суда Астраханской области, который отказал «Астраханьавтодору» во взыскании неустойки с «СГСМ».

Из предоставленных по запросу “Ъ” документов «СГСМ» следует, что средний срок ответа заказчика на многочисленные письма подрядчика составлял около полугода. По мосту через ерик Казачий согласование изменений растянулось на 13,5 месяцев.

В правительстве Астраханской области аргументы «СГСМ» отвергли, заявив об отсутствии актов контрольных органов, подтверждающих нарушения. На прямые вопросы “Ъ” о деталях переписки и сроках ответов чиновники не ответили, сославшись на то, что информация носит служебный характер.

30 октября 2025 года Фазыл Утебалиев, сменивший господина Барбашина в должности главы «Астраханьавтодора», расторг семь контрактов с «СГСМ», включая реконструкцию моста через ерик Вязовский, в связи со срывом сроков. К тому моменту работы были выполнены на 439 млн руб., а оплачено заказчиком 673,9 млн руб.

В свою очередь, астраханский Минтранс оценивает объем неотработанного аванса более чем в 250 млн руб. — эта сумма взыскивается в рамках встречных исков.

24 октября 2025 года, вскоре после расторжения контрактов, «Астраханьавтодор» составил собственные акты обследования, зафиксировав на площадках те же 48 балок на мосту через Казачий (13,71 млн руб.) и земляные работы на Сомовке (2,64 млн руб.). Именно эти объемы, уже оплаченные или выполненные «СГСМ», заказчик включил в начальные (максимальные) цены новых конкурсов. При этом лимиты бюджетного финансирования на 2025–2026 годы не были доведены, а графики строительно-монтажных работ сдвинуты на 2027 год.

«СГСМ» оспаривает законность одностороннего расторжения контрактов в шести отдельных делах. Во всех этих производствах приостановлены процессы для проведения строительно-технических экспертиз.

Экспертизу по делам о законности расторжения контрактов с «СГСМ» частично оплатил именно ИП Власюк — прямой выгодоприобретатель от передачи ему объектов. А экспертом стал экс-заместитель главы администрации Астрахани Виктор Корженко. В 2019-м его осудили за халатность (ч. 2 ст. 293 УК) после гибели ребенка в аварийном здании: реальный срок апелляция заменила условным, судимость погашена в 2020-м. Экспертную квалификацию получил в 2023-м. Среди прочего он по заказу областного минстроя проводил экспертизу в споре о капремонте Милицейского моста. «СГСМ» попыталось оспорить его назначение, однако апелляционный суд отклонил жалобы в рамках двух споров.

Эксперт Корженко приезжал изучать один из вверенных ему мостов в городской одежде, сделал несколько фотографий, после чего уехал. Об этом «Ъ» рассказал адвокат Алексей Паськов. «Эксперт сам волен выбирать инструмент для исследования, но для объекта стоимостью больше 100 млн руб. это странно»,— сказал он. Связаться с господином Корженко “Ъ” не удалось.

Защитой интересов ГКУ «Астраханьавтодор» в судах против «СГСМ» занимаются не столько юристы учреждения, сколько чиновники регионального правительства. Как следует из судебных определений, со стороны заказчика выступает Эдуард Дибаев — руководитель секретариата заместителя председателя правительства Астраханской области. Ранее он работал в ФКУ «Упрдор Каспий» вместе с Андреем Авдеевым, нынешним заместителем директора «Астраханьавтодора», который также участвует в процессах против «СГСМ».

«Можно книгу написать о том, как была организована эта схема. Посмотрите, кому в итоге достались наши мосты, и все станет понятно»,— отметил в беседе с “Ъ” гендиректор «СГСМ».

В декабре 2025 года заказчик подвел итоги новых конкурсов. Ремонт моста через Казачий за 271,76 млн руб. получило ООО «ПМСУ 61». Мосты через Биркосинский и Петухов за 140 млн руб. достались ООО «Абсолют». Завершить ремонт мостов через Чулпаненок, Сомовку и Промысловский за 104 млн руб. взялся ИП Николай Власюк. На момент участия в конкурсах и подписания контрактов ни «Абсолют», ни господин Власюк, согласно данным реестра саморегулируемых организаций, не имели права принимать на себя обязательства свыше 90 млн руб. из-за установленного уровня ответственности компенсационного фонда.

Все три новых подрядчика связаны с экс-директором «Астраханьавтодора» Александром Барбашиным. ООО «ПМСУ 61» — его бывший работодатель; компания зарегистрирована в Ростове-на-Дону по адресу: ул. Береговая, 15. Единственный учредитель и генеральный директор с 2015 года — Юрий Криволапов; выручка за 2025 год — 1,51 млрд руб. ООО «Абсолют» зарегистрировано по тому же адресу, его единственный учредитель — Евгений Барбашин, брат Александра Барбашина. ИП Николай Власюк, земляк и одноклассник Александра Барбашина, является учредителем ООО «Софтимстрой». Эта проектная фирма выполняет работы на субподряде у ООО «ПМСУ 61» и также использует общий служебный номер телефона с головной компанией.

Сейчас отказ возбуждать дело о картеле по иску «СГСМ» к астраханскому УФАС рассматривает арбитражный суд. Суд привлек к участию в этом процессе самих подрядчиков — Николая Власюка, «ПМСУ 61» и «Абсолют». Следующее заседание назначено на 5 октября 2026 года.

ИП Николай Власюк в решении Астраханского УФАС прямо указан как лицо, составляющее «одну группу лиц» с «Абсолютом» и «ПМСУ 61». В ответ на запрос “Ъ” в астраханском УФАС пояснили, что этот факт формально является признаком согласованных действий, однако исключает квалификацию картеля между участниками одной группы лиц.

«Информация о наличии конфликта интересов в период осуществления Барбашиным А. В. трудовой деятельности до Правительства Астраханской области не доводилась»,— ответили «Ъ» в астраханском Минтрансе. Причину увольнения господина Барбашина чиновники не уточнили. В министерстве также отметили, что у них «отсутствуют сведения об осуществлении монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции». Связаться с господином Барбашиным “Ъ” не удалось. В «ПМСУ 61» на запрос “Ъ” не ответили.

Информация о связях господина Барбашина с компаниями-подрядчиками «не носила характера коррупционного правонарушения», поскольку он не принимал решений по выбору конкретных исполнителей лично, а действовал в рамках утвержденной процедуры закупок, сообщили “Ъ” в прокуратуре Астраханской области. Надзор также заявил об отсутствии конфликта интересов, однако подчеркнул, что вопрос сейчас рассматривает суд.

Никита Маркелов