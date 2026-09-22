Мандатный улов

В Астраханской области подведены итоги выборов в областную думу восьмого созыва. «Единая Россия» получила 33 мандата из 44, впервые обеспечив себе конституционное большинство в региональном парламенте. По итогам голосования 18–20 сентября, в котором приняли участие более 55% избирателей, единороссы провели 13 депутатов по партийным спискам и 20 — по одномандатным округам, уступив лишь два мандата представителям «Партии пенсионеров» и «Родины». Фракционный расклад отразил общефедеральные тенденции: КПРФ и «Справедливая Россия» заметно потеряли в представительстве, тогда как ЛДПР и «Новые люди», напротив, увеличили свое присутствие в думе. Обновление депутатского корпуса оказалось масштабным — в новый созыв не попали 16 действующих депутатов, включая ряд известных региональных политиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Единая Россия существенно обновила фракцию в Думе Астраханской области VIII созыва

Фото: Дума Астраханской области Единая Россия существенно обновила фракцию в Думе Астраханской области VIII созыва

Фото: Дума Астраханской области

В Астраханской области подвели итоги выборов в облдуму нового, восьмого, созыва. Большинство мандатов — 33 из 44 — получили представители партии «Единая Россия». Результаты прошедшего с 18-го по 20 сентября голосования опубликовал облизбирком. Явка на выборах, по официальным данным избирательной комиссии региона, составила 56,2%.

В новом составе региональной думы будет 44 депутата. 22 человека прошли в парламент по партийным спискам, еще 22 — по одномандатным избирательным округам. Так, по итогам списочного голосования, «ЕР» увеличила количество мандатов лишь на один и получила 13, КПРФ и ЛДПР — по три мандата (в 2021 году у партий было четыре и одно кресло соответственно), «Новые люди» — два мандата и справедливороссы — один. По одномандатным округам кандидаты от «Единой России» получили 20 мандатов из 22, и по одному мандату получили представители «Партии пенсионеров» и «Родины». Итого «Единая Россия» набрала 53,23% голосов против 46,76% в 2021 году, КПРФ — 12,57% (было 18,23%), ЛДПР — 12,36% (было 5,25%), «Новые люди» — 8,45% (было 5,92%), «Справедливая Россия» — 7,34% (было 16,28%). «Партия пенсионеров» не преодолела 5% барьер и в думу не попадает.

По партийным спискам от «ЕР» в новый состав думы попали пять депутатов предыдущего созыва: временно неработающий Хамзат Даудов, заместитель гендиректора по внешним коммуникациям ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть» Александр Ходаев, президент НО «Союз рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий «Каспрыба» Андрей Маркин, агропромышленник и богатейший политик региона Павел Андросов и зампред думы Олег Петелин.

Из новичков в VIII состав прошли директор Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» Андрей Охлобыстин; участник СВО, имеющий погашенную судимость по статье о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) Алексей Серов и замруководителя администрации губернатора Егор Угаров. Также в парламенте займут кресла единороссы Александр Тимофеев (исполнительный директор благотворительного фонда «Содружество»), Искандер Кугушев (гендиректор ООО «Транспортная фирма «ВТС-Экспедирование»), Ольга Панова (руководитель регионального филиала Госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»), Александр Истратенко (участник СВО, инструктор-методист АНО «Астраханский спортивный стрелковый клуб») и Арсен Мутелимов (ветеран СВО, замминистра соцразвития и труда Астраханской области).

Еще 20 единороссов победили на одномандатных избирательных округах. Это механик ПАО «НПО «Алмаз» из Знаменска Алексей Бобров (округ № 1), директор ООО «Руссоль-курорт» из Ахтубинска Сергей Букин (округ № 2), первый зампред облдумы Виталий Гутман (округ № 3), гендиректор ООО «Газпром добыча Астрахань» Андрей Мельниченко (округ № 4), зампред по управлению персоналом рыболовецкой артели «Челюскинец» Нурлан Супугалиев (округ № 5), гендиректор ООО «МСД» Максим Сенектутов (округ № 6), спикер областной думы Игорь Мартынов (округ № 7), экс-гендиректор «Лукойл-Нижневолжскнефть», а ныне исполнительный директор благотворительного фонда соцподдержки и защиты населения «Созидание» Николай Ляшко (округ № 8), сенатор Геннадий Орденов (округ № 9), гендиректор ООО «Славица» Юлия Нестерова (округ № 10), гендиректор ООО «Мапс» Алексей Карнаухов (округ № 11), замдиректора ООО «ФПК „Дельта“ ломбард» Евгений Апостолов (округ № 12), ректор АГУ им. Татищева Игорь Алексеев (округ № 13), начальник астраханского регионального центра АО «Желдоручет» Александр Шумейко (округ № 14), и.о. ректора АГМУ Сергей Поройский (округ № 16), главврач Областного клинического стоматологического центра Азат Шафигуллин (округ № 17), главврач ЧУЗ «МСЧ» Елена Сомова (округ № 18), главврач областного наркодиспансера Татьяна Улезко (округ № 19), гендиректор ООО «Лотос Проект» Владимир Ланцман (округ № 20) и директор ГТРК «Лотос» Евгений Сутырин (округ № 22).

В новый созыв не попали Валерий Ашихмин, Дмитрий Евдокимов, Дмитрий Жилизняк, Андрей Золотов, Инна Ирдеева, Александр Клыканов, Андрей Лифанов, Александр Неваленный, Сергей Пархомин, Николай Печенкин, Любовь Плющенко, Олег Танаянц, Олег Тумаров, Яков Феньков, Денис Харитонов и Илшат Язмухамедов.

От партии КПРФ по списку в новый состав областной думы прошли первый секретарь областного отделения партии Сергей Севастьянов, индивидуальный предприниматель Владислав Коняев (имеет погашенную судимость по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и о мошенничестве при получении выплат) и помощница господина Коняева Гульбану Ефименкова. В предыдущем составе думы КПРФ занимала пять кресел — кроме Владислава Коняева мандаты были у Андрея Галкина, Елены Симакиной, Татьяны Тетерятниковой и Алексея Фурика. Ни одного из них в новом созыве не будет: партия потеряла два мандата и не взяла ни одного одномандатного округа.

Либерал-демократы увеличили свое присутствие в думе на одну позицию. Свои мандаты в новом составе сохранили руководитель фракции ЛДПР Тимофей Щербаков, его заместитель, ушедший в 2022 году на СВО добровольцем, Евгений Бабушкин и пенсионер Евгений Дунаев, сменивший «Справедливую Россию» на ЛДПР. При этом все трое прошли по партийному списку: округ № 1, который господин Бабушкин выиграл в 2021 году, на этот раз достался «Единой России». Своих одномандатников у ЛДПР в новом созыве нет.

Партию «Новые люди» в новом созыве по-прежнему будет представлять гендиректор ЗАО «Астраханское цифровое телевидение» Сергей Лампадов. Еще одно кресло от партии займет председатель комиссии облдумы по регламенту и депутатской этике Валентина Антипова.

«Партия пенсионеров» и «Родина», получившие по одному мандату, победили на округах. Их будут представлять замгендиректора ООО «Сити-Рент» Лариса Самодаева (округ № 15) и директор ООО «Киппер-А» Владимир Сухарев (округ № 21) соответственно. Оба — депутаты прошлого созыва, оба победили в городе Астрахани, и оба округа стали единственными, где «Единая Россия» потерпела поражение.

Одно место в новом составе думы займет справедливоросс Мария Лиджиева. Она занимает должность помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

По мнению директора Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрея Серенко, обновление 16 депутатов — это перестановка одних и тех же фигур областного истеблишмента. «Новички в облдуме — это старые знакомые представители региональной элиты — бывший сенатор, ректоры вузов, главврач «поликлиники Газпрома». Произошло укрепление вертикали региональной власти через кооптацию лояльных представителей бюджетной и управленческой элиты.

Как показывает электоральная история Астраханской области, для этого региона типовой является явка в 40-45% (в 2021 году, например , она составила около 43%). Явка в 58% это синергетический эффект «гражданского подъема» и творческого администрирования электорального процесса, считает Андрей Серенко.

Марина Окорокова