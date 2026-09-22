Студенческий ИТ-центр открыли в нижегородском кампусе «Неймарк»

На территории ИТ-кампуса «Неймарк» в Нижнем Новгороде начал работу ИТ-центр, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своих соцсетях. Новое пространство объединяет студентов, преподавателей и исследователей из разных вузов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИТ-кампус «Неймарк» Фото: ИТ-кампус «Неймарк»

В центре есть 37 ноутбуков, VR-лаборатория (пять шлемов для разработки иммерсивных решений), 3D-принтеры для прототипирования, а также медиастудии и коворкинг-пространства.

«Три года назад на хакатоне «Умный кампус», который прошел в Нижнем Новгороде в рамках конференции «ЦИПР», сборная команда нижегородской «Вышки» и университета Лобачевского получила гран-при — 25 млн руб. Сегодня мы видим результат: межвузовский студенческий ИТ-центр открыт, оборудован и работает», — отметил Глеб Никитин.

И.о. ректора университета «Неймарк» Дмитрий Колесников добавил, что межвузовский формат — это среда для обмена компетенциями: студенты ННГУ имени Лобачевского, Высшей школы экономики, НГТУ имени Алексеева и других вузов учатся не конкурировать, а усиливать друг друга.

В VR-очках гости центра также могут ознакомиться с «Неймарк. Цифровая вселенная». Это первая в России метавселенная с обучающими программами, адаптированными для виртуальной реальности.

Галина Шамберина