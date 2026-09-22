«„Учись и работай в Нижнем Новгороде“ — звучит отлично»

Агентство стратегических инициатив предложило нижегородским вузам присоединиться к проекту бесшовного «приземления» и ускоренного трудоустройства иностранных студентов, реализованному на Байкале: приезжих консультируют по поиску работы и вопросам миграции, а также предлагают переподготовку. В Нижегородской области на данный момент учатся 7 тыс. студентов из других стран, и подобные практики могут стимулировать их трудоустройство, согласилась зампред регионального правительства Екатерина Солнцева. Реализацию проекта хотят поручить областному министерству науки и высшего образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Привлечение иностранных специалистов на рынок труда российских регионов обсуждалось на круглом столе в рамках форума «Наука будущего — наука молодых», который проходит в Нижнем Новгороде с 22 по 25 сентября. Речь шла о привлечении в регионы как молодых иностранных студентов, так и опытных зарубежных ученых.

В Нижегородской области, по данным зампреда регионального правительства Екатерины Солнцевой, сегодня учится более 7 тыс. иностранных студентов, а в вузах уже развивают проекты, отрытые для участия в них иностранных специалистов. Например, на базе Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) им. Р.Е. Алексеева в этом году планируется запуск Центра промышленной робототехники в рамках нацпроекта «Средства производства и автоматизации», а также Центра компетенций по атомным станциям малой мощности в рамках программы «Приоритет 2030».

Чтобы упростить адаптацию иностранцев, на региональном уровне АНО «Областное кадровое агентство» (ОКА) совместно с министерством демографической политики разработало дорожную карту, по которой приезжие могут оформить все необходимые документы за три месяца. Однако, как отметила Екатерина Солнцева, федеральный контекст не дает адаптировать специалистов оперативно. «Приезжает специалист вместе с семьей. Регион готов подобрать садик или школу для детей, произвести быстрый перезачет диплома, предоставить услуги по изучению русского языка, но на федеральном уровне есть так называемые барьеры: визовый режим для семьи, налогообложение и получение социальных гарантий. Пока это основной перечень проблем, с которыми сталкиваются иностранные граждане при переезде», — пояснила зампред регионального правительства.

Представитель Управления президента РФ по научно-образовательной политике Марина Лукьянова согласилась, что миграционное законодательство пока по-прежнему консервативно, но изменения есть. Так, для всех иностранных студентов (их в России сейчас 422 тыс.) с этого года действует правительственная квота на бесплатное обучение в российских вузах, а талантливым — предоставляют грантовую поддержку: оплату проезда до места обучения в России и обратно, оплату проживания, медицинский социальный пакет и дополнительное денежное вознаграждение. Кроме того, в рамках правительственной квоты иностранные студенты на все время обучения получают разрешение на временное проживание, при этом им не нужно подтверждать свой статус в миграционных пунктах МВД.

Екатерина Солнцева отметила, что сейчас в проработке нуждаются вопросы будущего трудоустройства иностранных студентов. Возможным решением, по ее мнению, может стать пересмотр правительственной квоты по обучению зарубежных специалистов таким образом, чтобы они могли интегрироваться в российские предприятия страны и регионов бесшовно, сразу по окончании вуза.

О бесшовном процессе «приземления» иностранных кадров рассказала и директор проектов дивизиона интеграционного развития направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Наталья Холзакова. Она поделилась наблюдениями за реализацией проекта «Учись и работай на Байкале» на базе Иркутского национального исследовательского технического университета. Вуз предлагает студентам услуги по углубленному изучению русского языка, консультирует по поиску работы и вопросам миграции, а также дополнительно обучает по таким направлениям, как «Энергетика», «Информационные технологии», «Недропользование» и «Строительство». «После такого подхода студенты долго не могут понять, уезжать ли им обратно или все же остаться в России», — поделилась госпожа Холзакова.

По ее мнению, такой проект реально воспроизвести и в Нижегородской области: «Нижний Новгород — флагманский регион, который всегда задает высокие стандарты. Хотим предложить нижегородским вузам включиться в эту программу. „Учись и работай в Нижнем Новгороде“ — тоже звучит отлично».

Екатерина Солнцева инициативу поддержала, отметив, что проект необходимо изучить не только конкретным учебным заведениям, но и министерству науки и высшего образования региона, координирующему деятельность вузов.

Генерального директора АНО «Областное кадровое агентство» Якоба Пиннекера участникам круглого стола отрекомендовали как человека, который «мог бы строить жизнь по проверенному немецкому шаблону, но вместо этого в 2022 году принял решение, которое многие земляки сочли безумием, и остался в России», а теперь помогает иностранцам в Нижегородской области «пройти квест» со всеми документами.

«У нас узкая специфика: мы работаем с целевой аудиторией в Евросоюзе, США, Канаде, Австралии. Это люди, которые бы никогда не поехали в Москву и Питер, потому что у себя на родине они тоже живут в регионах — им нужен ворклайф-баланс. И он как раз есть в Нижегородской области», — пояснил Якоб Пиннекер. По его данным, с 2024 года в Нижегородскую область переехало 110 человек, а заявок было подано более 1,5 тыс.: «Мы ставим определенные фильтры и тщательно отбираем переселенцев. Идем не за количеством, а за качеством. Работаем с людьми, которые осознанно принимают решение переехать в регион».

По словам Якоба Пиннекера, ОКА также сталкивается с тем, что пока региональный бизнес закрыт для иностранных специалистов. «Мы провели больше 250 интервью с местными работодателями. И у меня сложилось впечатление, что кадрового дефицита как такового нет — всем просто нужна дешевая рабочая сила. А классные специалисты из-за рубежа по разным причинам не востребованы».

Егор Емельянов