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Бензовоз столкнулся с легковушкой и загорелся на федеральной трассе в Удмуртии

Бензовоз загорелся в результате столкновения с легковушкой на федеральной трассе в Удмуртии. По предварительным данным ГУ МЧС по республике, пострадали двое водителей.

Сообщение о ДТП поступило в пожарную охрану около 18:00 по местному времени. Авария произошла возле деревни Миндерево в Малопургинском районе. Ориентировочная площадь возгорания — 100 кв. м.

На месте работают силы и средства Государственной противопожарной службы и ГАИ.