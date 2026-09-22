С 28 сентября в Волгограде изменят движение на мосту через Волго-Дон для ремонта

В Волгограде со следующей недели стартует ремонт моста через Волго-Донской судоходный канал в Красноармейском районе. Работы на 212 метрах объекта пройдут поэтапно, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мост через ВДСК в Волгограде уходит на трехлетний ремонт

Фото: Администрация Волгограда Мост через ВДСК в Волгограде уходит на трехлетний ремонт

Фото: Администрация Волгограда

В 2026 году подрядчик демонтирует перила, парапеты и тротуары и отремонтирует железобетонные поверхности пролетного строения. На 2027-2028 годы запланирована укладка нового мостового полотна и деформационных швов. Также на объекте отремонтируют опоры, лестничные сходы и обновят трамвайную линию вместе с контактной сетью. Контракт с подрядной организацией включает в себя строительство водоотвода, ремонт конусов и подходов к путепроводу.

Автомобильное движение на время ремонта моста через ВДСК останавливать не будут. Проезжую часть сузят с трех до двух полос по ул. Фадеева от пр. Героев Сталинграда до пересечения с ул. Удмуртской, а также по пр. Героев Сталинграда от ул. Фадеева до ул. Остравской. Кроме этого, запрещается движение грузовых автомобилей массой свыше 3,5 тонны по ремонтируемым участкам. Обновленная схема движения будет действовать с 8 утра 28 сентября.

По данным портала госзакупок, заказчик в лице муниципального учреждения «Комдорстрой» заключил контракт на ремонт моста через ВДСК с ООО «Т-Транс» из Ростова-на-Дону. Цена — 625 млн руб. Согласно документации, ремонт моста продлится до 1 ноября 2028 года. Возраст сооружения составляет около 70 лет.

Марина Окорокова