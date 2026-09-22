Приговор волгоградскому адвокату за покушение на мошенничество устоял в облсуде

Волгоградский областной суд подтвердил приговор адвокату Сергею Жигачеву, осужденному за покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

14 июля Центральный районный суд Волгограда приговорил Жигачева к четырем с половиной годам колонии общего режима. Защита обжаловала приговор, сочтя наказание чрезмерно суровым, однако облсуд с учетом позиции прокуратуры оставил решение первой инстанции без изменений.

По данным прокуратуры, 17 сентября прошлого года Жигачев получил от сожительницы своего клиента 2 млн руб. Он утверждал, что передаст деньги сотрудникам правоохранительных органов для изменения квалификации преступления на менее тяжкий состав, но потратил их по своему усмотрению. Адвокат, по версии следствия, пытался похитить еще 5 млн руб. под предлогом передачи взятки за более мягкую меру пресечения, но ему помешали сотрудники УФСБ России по Волгоградской области.

Нина Шевченко