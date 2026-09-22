Пирамиду достроили приговором

В Казани вынесли приговор по делу финансовой пирамиды Frendex: пятеро подсудимых признаны виновными в мошенничестве организованной группой в особо крупном размере и получили от 5,5 до 7 лет колонии общего режима. По версии следствия, с мая 2020 по август 2021 года они обманули более 300 вкладчиков из разных регионов, обещая высокую прибыль от инвестиций на платформе Frendex, — общая сумма ущерба превысила 135 млн руб. Свою вину осужденные не признают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани вынесли приговор по делу финансовой пирамиды Frendex

Фото: Влас Северин, Коммерсантъ В Казани вынесли приговор по делу финансовой пирамиды Frendex

Фото: Влас Северин, Коммерсантъ

В Вахитовском райсуде Казани вынесли приговор по делу финансовой пирамиды Frendex. Пятеро подсудимых — Алексей Тришаков, Андрей Лобанов, Рамис Миндияров, Азат Насыбуллин и Алексей Богомолов — признаны виновными в мошенничестве организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Алексей Тришаков приговорен к семи годам колонии общего режима со штрафом 300 тыс. руб. Андрей Лобанов и Рамис Миндияров получили по шесть лет со штрафами 200 тыс. руб. каждый. Азат Насыбуллин — шесть лет и восемь месяцев, ему также назначен штраф 250 тыс. руб. Алексей Богомолов получил пять с половиной лет лишения свободы со штрафом 200 тыс. руб., однако был освобожден от отбывания наказания — срок, проведенный под арестом, полностью покрыл назначенное наказание. Изначально гособвинение запрашивало до 9 лет лишения свободы.

Всем осужденным, помимо лишения свободы, назначен двухлетний запрет на занятие финансовой и предпринимательской деятельностью.

По версии следствия, осужденные действовали в составе организованной группы и обманули более 300 жителей из разных регионов. Вкладчикам рассказывали о платформе Frendex, обещая высокую прибыль от инвестиций. На деле схема работала как классическая финансовая пирамида: выплаты старым участникам производились за счет денег новых. С мая 2020 по август 2021 года участники, действуя от имени зарегистрированной в Эстонии компании, обманом похищали деньги.

У Frendex имелась сеть из 23 офисов по всей России, а их руководители носили звания «изумрудных» и «платиновых» директоров. По материалам следствия, основатель пирамиды Руслан Пичугин привлек Алексея Тришакова, Азата Насыбуллина и Рамиса Миндиярова в схему и назначил их «изумрудными директорами» арендованных офисов в Казани. Алексей Богомолов и Андрей Лобанов возглавляли ветку Frendex в Марий Эл.

Первые заявления в полицию начали поступать в августе 2021 года, общая сумма ущерба составила более 135 млн руб. Среди потерпевших — жители Татарстана, Марий Эл, Коми, Бурятии, Удмуртии, Московской, Иркутской, Самарской и Ульяновской областей, Ханты-Мансийского АО и Красноярского края.

Свою вину подсудимые не признали. На предыдущих заседаниях они настаивали, что были не организаторами, а рядовыми вкладчиками. «Единственные два руководителя — это Руслан Пичугин и Дмитрий Чечулин, остальные все вкладчики. Ничего не вырезайте из контекста. Аллах все видел, он знает нашу непричастность! Мы ни в чем не виновны, побойтесь Аллаха! Пишите правдиво!», — выкрикнул журналистам Азат Насыбуллин после оглашения приговора.

Основатели пирамиды Руслан Пичугин и Дмитрий Чечулин были заочно арестованы и объявлены в международный розыск еще в 2022 году.

Влас Северин