В Оренбурге клиника выплатит пациентке 735 тысяч рублей за неудачную операцию

Оренбурженка обратилась в суд с иском к местной клинике «Оренксемед» из-за неудачной пластической операции. По данным пресс-службы промышленного районного суда города, после вмешательства у нее начались осложнения в прооперированных зонах, а ожидаемого положительного косметического результата пациентка так и не добилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Женщина потребовала взыскать 70 тыс. руб. материального ущерба, 500 тыс. руб. моральной компенсации, а также 50 тыс. руб. на своего представителя и штраф.

Суд рассмотрел дело и удовлетворил требования частично: с «Оренксемед» было взыскано 70 тыс. руб.за услуги, 400 тыс. руб. компенсации морального вреда, 235 тыс. руб. штрафа и 30 тыс. руб.на юриста.

В адрес руководителя клиники также вынесено частное определение — суд указал на нарушения в сфере лицензирования и здравоохранения. Уточняется, что решение в законную силу не вступило.

Яна Вежлева