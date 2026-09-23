Расписали во всех красках

Управление СКР по Башкирии начало проверку по жалобе жителей уфимского микрорайона Инорс на дефицит мест в местных школах и детсадах. В видеообращении к председателю СКР Александру Бастрыкину они рассказали, что вблизи жилого комплекса «Акварель», в котором они проживают, нет образовательных учреждений, поэтому дети вынуждены учиться «в значительном удалении от дома». Глава ведомства взял проведение проверки на личный контроль. Год назад мэрия Уфы пыталась заставить застройщика «Акварели» — группу «ПСК-6» — построить школу и детсад, но арбитражные суды инициативу властей не поддержали. В «ПСК-6» сообщили, что готовы за свой счет разработать проекты строительства образовательных учреждений, но по закону возводить их обязаны местные власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители Инорса недовольны отсутствием школ и детсадов по-соседству

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Жители Инорса недовольны отсутствием школ и детсадов по-соседству

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль процессуальную проверку, проводимую управлением СКР по Башкирии по обращению жителей уфимского микрорайона Инорс. На днях жители ЖК «Акварель» разместили в соцсетях видеоролик, в котором пожаловались на отсутствие школы и детского сада на территории комплекса.

«Дети вынуждены посещать образовательные учреждения в соседних микрорайонах, зачастую расположенных в значительном удалении от дома. Ближайшие школы и детские сады работают в условиях повышенной нагрузки, в них наблюдается дефицит мест», — отметили уфимцы. По их словам, покупая жилье, они руководствовались «информацией о планах застройки, включавших строительство школы и детского сада на территории комплекса». Поэтому жители «Акварели» попросили председателя СКР проверить сотрудников мэрии Уфы «на предмет наличия бездействия».

По данным «Ъ-Уфа», СКР оценит условия договора, по которому группа компаний «ПСК-6», бенефициаром которой называют предпринимателя Андрея Носкова, возводила ЖК «Акварель»: обязан ли был застройщик помимо жилых домов построить школу и детский сад.

Жилой комплекс «Акварель» расположен в квартале улиц Ферина, Валерия Лесунова и Фронтовых Бригад. В 2012 году «ПСК-6» заключило с администрацией Уфы договор развития застроенной территории. В 2023 году мэрия предложила компании подписать дополнительное соглашение к договору, в котором ПСК-6 должен был за свой счет построить, а затем безвозмездно передать в муниципальную собственность объекты социальной инфраструктуры. Среди них — две общеобразовательные школы на 3,7 тыс. учеников, два детсада на 480 мест, две поликлиники на 1 тыс. посещений в смену, а также помещения на первых этажах возводимых многоквартирных домов для групп кратковременного пребывания детей на 360 мест.

Большинство литеров жилого комплекса, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, были введены в эксплуатацию в 2018-2022 годах. Один дом находится в процессе строительства, ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

В июле 2025 года администрация Уфы подала иск в арбитражный суд Башкирии иск к ООО «Строительная фирма "ПСК-6"». Мэрия пыталась обязать застройщика в течение двух лет возвести в квартале образовательный центр на 1100 учащихся с детсадом на 140 дошкольных мест. Спустя месяц арбитражный суд Башкирии прекратил рассмотрение иска (позднее его поддержала кассационная инстанция). Как установил суд, в 2023 году мэрия Уфы уже пыталась заставить ПСК-6 взять на себя строительство соцобъектов. Тогда городские власти предложили застройщику подписать дополнительное соглашение к договору развития застроенной территории, по условиям которого компания должна была построить и передать в муниципальную собственность две общеобразовательные школы на 3,7 тыс. учеников, два детсада на 480 мест, две поликлиники на 1 тыс. посещений в смену, а также помещения на первых этажах возводимых многоквартирных домов для групп кратковременного пребывания детей на 360 мест. Тогда победить в суде мэрии не удалось: три арбитражные инстанции отказали администрации. В частности, тогда они установили, что застройщик физически не может построить требуемые объекты, так как земельные участки заняты третьими лицами, и получить на них права без торгов невозможно. «Администрация не вправе требовать понуждения застройщика к заключению заведомо неисполнимого дополнительного соглашения», — подчеркнули тогда суды.

Руководитель департамента недвижимости ПСК-6 Виктория Тарасова сообщила «Ъ», что в квартале есть несколько школ и детских садов. «В шаговой доступности от нас находятся школа №68, детсад №262, Лицей №60, а также школа и детсад на улице Валерия Лесунова. Расстояние до них варьируется от 500 до 800 метров,— пояснила госпожа Тарасова. — Мы выступаем за строительство школы и сада внутри ЖК «Акварель» и готовы за свой счет разработать их проекты, но строительство социальных объектов финансируется из бюджета муниципалитета, а в текущих экономических условиях это серьезная нагрузка».

Виктория Тарасова добавила, что «для обеспечения занятости детей мы отдаем приоритет помещениям под частные детские сады». «В домах на Кобелева, 1 и 3 открыты такие группы общей площадью более 900 кв. м на 206 мест. Для сравнения: сейчас в детсады в пределах ЖК ходят всего 66 детей. Места есть, и мы продолжаем развивать эту альтернативу», — отметила она.

Булат Баширов