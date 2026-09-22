В Саратовской области меньше депутатов будут работать за зарплату

В Саратовской областной думе планируют сократить количество депутатов, работающих в парламенте на постоянной основе. Соответствующий законопроект обсуждался в облдуме на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саратовская областная Дума Фото: Саратовская областная Дума

Председатель областной думы Алексей Антонов (ЕР), также являющийся одним из авторов законопроекта, сообщил, что необходимо внести изменения в три региональных закона. Эти изменения касаются определения условий ведения депутатской деятельности на профессиональной постоянной основе в областной думе. Таким условием является замещение должностей председателя областной думы, первого заместителя председателя областной думы и заместителя председателя областной думы. Действующее правовое регулирование допускает возможность замещения должностей первого заместителя председателя без отрыва от основной деятельности.

Что касается председателей комитетов, то за ними сохраняется право работать на постоянной основе или без отрыва от основной деятельности, то есть на непостоянной основе. Кроме того, законопроектом предлагается сократить общее количество депутатов, работающих в облдуме за зарплату, до 8 человек (сейчас по закону их 17).

В завершение выступления господин Антонов подчеркнул, что разработанные поправки учитывают финансово-экономические возможности региона, а также сложившуюся практику работы областной думы. По оценкам, эта мера позволит ежегодно экономить бюджету около 40 млн руб.

Депутат Александр Анидалов (КПРФ) поинтересовался, почему экономить всегда приходится на законодательной, а не на исполнительной власти. В правительстве сокращения планируются? И предложил «двигаться параллельно», то есть экономить на всех. Алексей Антонов ответил, что «народные избранники» начинают с себя. Но ему известно, что в правительстве тоже обсуждают подобные меры.

В итоге двое депутатов воздержались, остальные проголосовали «за». Вопрос вынесен на ближайшее рассмотрение думы.

Татьяна Смирнова