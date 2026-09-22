В Саратовской области меняются правила перевозок

С 1 января 2027 года муниципалитеты начнут регулировать полномочия в сфере перевозок на автобусах и электричках. Соответствующая законодательная инициатива рассматривалась в областной думе на заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саратовская областная Дума Фото: Саратовская областная Дума

Заместитель министра транспорта Саратовской области — начальник управления транспортного обслуживания Алексей Шажко сообщил, что закон, который вводил перераспределение полномочий по организации регулярных пассажирских перевозок на автобусах и электротранспорте между органами государственной власти и Саратовом, Энгельсом, Энгельсским районом, признается утратившим силу. С 1 января 2027 года перевозки в границах муниципалитетов будут регулироваться на местном уровне.

Также органы местного самоуправления Саратова получают дополнительные полномочия по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом, который связан с объектами транспортной инфраструктуры, являющейся предметом концессионного соглашения. Его стороной выступает Саратовская область.

Депутаты поддержали законодательную инициативу. Она вынесена на ближайшее заседание думы.

Татьяна Смирнова