В Саратовской области меняются правила перевозок
С 1 января 2027 года муниципалитеты начнут регулировать полномочия в сфере перевозок на автобусах и электричках. Соответствующая законодательная инициатива рассматривалась в областной думе на заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.
Фото: Саратовская областная Дума
Заместитель министра транспорта Саратовской области — начальник управления транспортного обслуживания Алексей Шажко сообщил, что закон, который вводил перераспределение полномочий по организации регулярных пассажирских перевозок на автобусах и электротранспорте между органами государственной власти и Саратовом, Энгельсом, Энгельсским районом, признается утратившим силу. С 1 января 2027 года перевозки в границах муниципалитетов будут регулироваться на местном уровне.
Также органы местного самоуправления Саратова получают дополнительные полномочия по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом, который связан с объектами транспортной инфраструктуры, являющейся предметом концессионного соглашения. Его стороной выступает Саратовская область.
Депутаты поддержали законодательную инициативу. Она вынесена на ближайшее заседание думы.