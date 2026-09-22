В Татарстане владелец собаки, укусившей ребенка, заплатил 150 тыс. руб. компенсации

В Тукаевском районе Татарстана владелец собаки, напавшей на ребенка, выплатил 150 тыс. рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Инцидент произошел 1 июня в селе Большая Шильна. На мальчика, который возвращался домой на велосипеде, напала американская акита. Собака находилась без намордника. Ребенок получил рану голени и был госпитализирован, ему также сделали антирабические прививки.

Анна Кайдалова