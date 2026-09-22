Три лидирующие партии ухудшили результаты выборов в Госдуму по Башкирии

«Единая Россия» на выборах в Госдуму получила 60,72% голосов избирателей из Башкирии, следует из предварительных данных Центральной избирательной комиссии региона. В поддержку правящей партии подано более 2,3 млн бюллетеней.

Второе место с 10,93% заняла Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ): она получила 251,6 тыс. голосов. Третье место — у ЛДПР (более 193,7 тыс. бюллетеней, 8,42%), четвертое — у «Справедливой России» (более 186,7 тыс. голосов, 8,11%), пятое — у «Новых людей» (около 186,7 тыс. голосов, 8,11%).

«Партия прямой демократии», «Зеленые», «Родина», «Партия пенсионеров» и «Коммунисты России» не смогли преодолеть барьер в 1% от проголосовавших избирателей.

На думских выборах пятилетней давности «Единая Россия» получила более 66,6% голосов, КПРФ — более 14,7%. ЛДПР тогда набрала 8,67%, «Новые люди» и эсеры — менее 3%.

Идэль Гумеров