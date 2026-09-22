Уголовное дело завели в Саратовской области после гибели двух человек на катере
В Саратовской области возбудили уголовное дело после столкновения катера с берегом в акватории Волги (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщили в западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
Фото: Западное МСУТ СК России
По версии следствия, происшествие случилось 22 сентября вблизи села Березовая Лука в Духовницком районе. По предварительным данным, погибли два человека.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.