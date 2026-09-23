Проект духовно-просветительского центра на месте бывшего корпуса инфекционной больницы в Перми получил положительное заключение

Московское ООО «ГК РСЭ» 21 сентября выдало положительное заключение негосударственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий для реконструкции здания по адресу: ул. Екатерининская, 224, под духовно-просветительский центр во имя святого апостола Иоанна Богослова Пермского Успенского женского монастыря. Об этом свидетельствует информация в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ).

Застройщиком указана религиозная организация «Пермский Успенский женский монастырь Пермской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат)». Проектную документацию подготовили пермские ООО «Раско» и ООО «Газосфера-плюс».

Напомним, речь идет о бывшем корпусе инфекционной больницы, которая располагалась по адресу: ул. Екатерининская, 224. После переезда инфекционной больницы в новое здание на ул. Леонова, 84а, в декабре 2024 года двухэтажный корпус площадью 1,2 тыс. кв. м с участком 4,1 тыс. кв.м. был передан Пермскому Успенскому женскому монастырю. Монастырь получил здание в безвозмездное пользование на 49 лет для религиозных целей. Планировалось, что здесь будет создан духовно-просветительский центр, в котором разместят актовый зал для концертов и праздничных мероприятий, классы для занятий и музей.