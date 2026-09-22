Zivert и ЦУМ собрали ретро из новых коллекций

К стадионному шоу «Где-то в ретро», которое пройдет 3 октября в Санкт-Петербурге, Zivert сняла видео под песню Gaz, последовательно меняя образы из коллекций сезона осень-зима 2026/27.

Кожаные комплекты MVST, Saint Laurent, Valentino, Bottega Veneta, шубы Elie Saab и Yves Salomon намекают на игру с модой разных десятилетий. Образы собрала стилист Ксюша Смо, дополнив их украшениями Mercury и обувью, среди которой – Paris Texas, Alevi и Ren Caovilla for MVST. Режиссером ролика стал Влад Шишкин, бэкстейдж снял Никита Пикунов, а само видео будет транслироваться на цифровых витринах ДЛТ и внутренних экранах ЦУМа, ДЛТ и пунктов выдачи заказов в крупных городах России.

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Элена Берулава