В Чувашии готовят программу капитального ремонта на 2027–2029 годы. В нее планируют включить 1,1 тыс. многоквартирных домов — на 23% больше, чем предусмотрено действующей программой. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии новую программу капремонта расширят на 23%

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ В Чувашии новую программу капремонта расширят на 23%

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

В Чувашии в этом году капитальный ремонт проводят в 286 многоквартирных домах. Уже завершен ремонт крыш в 196 домах, фасадов — в семи, подвальных помещений — в двух. Также заменено 268 лифтов.

Ремонт систем теплоснабжения завершен в 26 из 54 домов. В остальных 28 домах работы планируют закончить в 2027 году.

Анна Кайдалова