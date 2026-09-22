Радий Хабиров в Москве встретился с председателем Союза театральных деятелей

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня встретился с председателем Союза театральных деятелей России (СТД РФ) Владимиром Машковым. Встреча состоялась в Центральном аппарате СТД РФ.

Основной темой обсуждений стал ремонт уфимского Дома актера имени Бедер Юсуповой. Стороны обсудили нынешнее состояние здания, дальнейшие этапы модернизации и участие Союза в работах.

Руководитель СТД РФ и глава Башкирии договорились разработать детальную дорожную карту ремонтно-восстановительных работ и создать межведомственную рабочую группу по сопровождению проекта.

По данным пресс-службы главы Башкирии, господин Хабиров предложил провести в Уфе в 2028 году церемонию награждения премиями «Золотая маска».

Во встрече участвовали также руководитель Центрального аппарата СТД РФ Данияр Турусбеков, первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев и председатель Союза театральных деятелей республики Алмас Амиров, сообщает пресс-служба СТД РФ.

Идэль Гумеров