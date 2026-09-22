С 1 октября в Прикамье изменятся тарифы на электроэнергию

С 1 октября 2026 года в Пермском крае начнут действовать новые тарифы на электроэнергию для населения. Как сообщает пресс-служба ПАО «Пермэнергосбыт», стоимость киловатт-часа для городских домов с газовыми плитами в одноставочном выражении составит 6,98 руб. Это на 70 копеек больше установленного ранее тарифа — сейчас 6,28 руб. за кВт/ч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Для домов с электроплитами и домов в сельской местности стоимость достигнет 5,35 руб. за кВт/ч. Сейчас потребители этих домохозяйств платят за киловатт-час 4,65 руб.