В Саратовской области дефицит бюджета превысил 29 миллиардов рублей

В Саратовской области решено выделить средства на строительство соцобъектов, благоустройство, водоснабжение. Об этом говорили в областной думе на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саратовская областная Дума Фото: Саратовская областная Дума

Министр финансов Саратовской области Ирина Бегинина сообщила, что доходы областного бюджета на 2026 год скорректированы на 976,2 млн руб., учтено увеличение налоговых и неналоговых доходов на 575,1 млн руб. в связи с уточнением прогноза налоговой службы. Целевые поступления с учетом возврата остатков прошлых лет возрастут на 401,1 млн руб.

При поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина с 27 года на 26 год перенесена федеральная субсидия (300,6 млн руб.) на завершение строительства и сдачу в текущем году школы на 825 мест в микрорайоне Солнечный-2 Кировского района Саратова.

Замещаются ранее выделенные средства на благоустройство города Саратова в сумме 145 млн руб.

Бюджетные деньги также будут направлены на ремонтные работы в общежитии политехнического колледжа, лицее-интернате 64 и строительство служебного жилья для педагогических работников в Хвалынске (403 млн руб. с их последующим замещением).

На оснащение строящихся школ в облцентре будут потрачены 174,1 млн руб.

Федеральные средства также направляются на завершение строительства поликлиник в мкр. «Авиатор» города Саратова и Красного Кута (104,7 млн руб.).

На информатизацию здравоохранения планируется потратить почти 134 млн руб., на обеспечение льготников лекарствами и системами мониторинга глюкозы суммарно 91,2 млн руб.

Средства предусмотрены на закупку оборудования Балашовской районной больницы, проведение ремонта здания Дома культуры в Ершове, оснащение областной службы спасения оборудованием для проведения аварийно-восстановительных работ, оплату охранных услуг в областных образовательных учреждениях.

На обеспечение бесперебойного водоснабжения населения планируется выделить 430,7 млн руб.

329 млн руб. удалось сэкономить бюджету благодаря тому, что удалось обойтись без банковских заимствований.

С учетом указанных изменений параметры областного бюджета таковы: доходы составят 201,2 млрд руб., расходы — 230,4 млрд руб., дефицит — 29,2 млрд руб.

Поправки будут приниматься на ближайшем заседании думы.

Та