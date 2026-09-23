Обновленный проект второй очереди бизнес-парка «Гоголь» в Перми получил положительное заключение

Ижевское ООО «Инжиниринг+» выдало положительное заключение негосударственной экспертизы на обновленную проектную документацию второго этапа строительства бизнес-парка «Гоголь» по ул. Окулова, 14. Об этом свидетельствует информация в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ). Застройщиком является ООО «СЗ “Аквавита”». Проектную документацию подготовило ижевское ООО «Проектное бюро “Чайка лаб”».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Представители девелопера UDS, который занимается возведением комплекса, пояснили «Ъ-Прикамье», что экспертиза проектной документации второй очереди бизнес-парка «Гоголь» носит технический характер и связана с плановой актуализацией и уточнением деталей проекта, это необходимо для получения обновленного разрешения на строительство. «Первоначальное разрешение было получено еще в 2023 году, с тех пор в проект вносятся точечные корректировки, диктуемые временем: некоторые функции теряют актуальность, какие-то уточняются. Этот процесс — неотъемлемая часть работы над таким масштабным объектом, где проектирование на текущем этапе продолжается»,— рассказали «Ъ-Прикамье» в компании. Во второй очереди строительства бизнес-парка расположатся апартаменты, офисы, фитнес-зал, коворкинги и ресторан «Горыныч».

Напомним, первым этапом строительства бизнес-парка «Гоголь» стала 15-этажная гостиница Hampton by Hilton, имеющая категорию «4–5 звезд», возведение которой началось в 2021 году. Она рассчитана на 130 номеров. В гостинице расположены конференц-зал, фитнес-центр, спа-зона и ресторан Lamberti на верхнем этаже с панорамным видом. Ранее сообщалось, что официальное открытие отеля намечено на 1 ноября.