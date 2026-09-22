За январь–август в Марий Эл мобилизовано 50 млрд руб. налогов, сборов и страховых взносов, сообщила пресс-служба УФНС России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл за восемь месяцев собрали 50 млрд рублей налогов и взносов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Марий Эл за восемь месяцев собрали 50 млрд рублей налогов и взносов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В структуре консолидированного бюджета России 46% поступлений пришлось на НДС, 28,2% — на НДФЛ, 10,8% — на налог на прибыль организаций, 9% — на налоги при специальных налоговых режимах и 4% — на имущественные налоги.

В республиканский бюджет поступило 18,7 млрд руб. — на 2,7% больше, чем за восемь месяцев прошлого года. В бюджеты муниципальных образований направили 5,7 млрд руб. Поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование составили 25,1 млрд руб.

Анна Кайдалова