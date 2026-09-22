Следствие ведет на торги

Территориальное управление Росимущества в Челябинской области объявило о проведении электронного аукциона по продаже жилого помещения площадью 121 кв. м, расположенного в элитном доме на улице Энгельса. Объект был национализирован по решению суда в рамках масштабного иска Генеральной прокуратуры РФ к бывшему владельцу ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константину Струкову. Ранее квартира фигурировала в скандальном разбирательстве: выяснилось, что именно эту квартиру руководитель областного управления Следственного комитета Алексей Колбасин арендовал у окружения олигарха за символические 10 тыс. руб. в месяц (при рыночной цене вдесятеро выше). Эксперты отмечают, что, несмотря на удачную локацию объекта, реализация имущества может столкнуться со сложностями из-за специфики приватизационных торгов и отсутствия возможности ипотечного кредитования.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Согласно данным портала ГИС «Торги», в Челябинске на аукцион выставлена квартира №5 на третьем этаже дома №49А по улице Энгельса. Начальная цена лота определена в размере 17 838 150 руб. Шаг аукциона составляет 891,9 тыс. руб. (5% от начальной стоимости). Прием заявок от потенциальных участников завершится 25 сентября 2026 года. Сами торги на электронной площадке назначены на 29 сентября.

Продажа осуществляется на основании распоряжения Росимущества от 11 июня 2026 года №1414-р и в соответствии с указом президента РФ от 30 сентября 2025 года №693 «О некоторых особенностях реализации имущества, находящегося в федеральной собственности». Ранее власти уже пытались реализовать этот объект — первое извещение было опубликовано 9 сентября, однако торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Дом №49А по улице Энгельса, в котором расположен лот, имеет давнюю связь с бизнес-структурами Константина Струкова. Здание было построено ООО «ДИСК» (участники рынка расшифровывают название как «Духин Игорь, Струков Константин»). Игорь Духин официально является учредителем компании-застройщика. Управление объектом осуществляет ТСЖ «Комфорт», среди бывших совладельцев которого в системе «СПАРК-Интерфакс» значится Константин Струков.

До национализации квартира площадью 121 кв. м была оформлена на Елену Додик. В ходе судебных разбирательств Генпрокуратура РФ классифицировала госпожу Додик как доверенное лицо господина Струкова, фактически выполнявшее роль номинального собственника недвижимости, используемой в интересах бенефициара ЮГК.

Публичный резонанс вокруг этой квартиры возник в августе 2025 года. В материалах проверки, инициированной председателем СК России Александром Бастрыкиным, указывалось, что назначенный в Челябинскую область из Самары Алексей Колбасин проживал в этом объекте на льготных условиях. Согласно договору аренды, попавшему в распоряжение СМИ, стоимость найма составляла 10 тыс. руб. в месяц. При этом рыночная стоимость аренды трехкомнатных квартир с качественным ремонтом в этом районе составляет около 100 тыс. руб.

Генпрокуратура в своем иске подчеркивала, что такая преференция являлась скрытой формой влияния на высокопоставленного силовика. В тот период региональное управление СК под руководством господина Колбасина курировало расследование уголовного дела по факту экологической катастрофы на Светлинском месторождении ЮГК. Ведомство полагало, что передача элитного жилья в пользование за символическую плату могла способствовать затягиванию следственных действий и общему покровительству структурам Константина Струкова. В результате скандала Алексей Колбасин был отстранен от должности, а его счета были на некоторое время заблокированы в рамках обеспечительных мер.

События вокруг квартиры на Энгельса являются лишь эпизодом в масштабном процессе деприватизации активов Константина Струкова. Все началось в апреле 2024 года, когда на Светлинском месторождении в Пластовском районе из-за ливней прорвало дамбу технического пруда. Воды, содержащие цианид и мышьяк (концентрация цианида в реке Батуровке превысила норму в 192 раза), затопили 330 тыс. кв. м сельскохозяйственных земель.

Магнитогорская природоохранная прокуратура оценила ущерб в 3,9 млрд руб. В октябре 2025 года Пластский городской суд удовлетворил иск о взыскании этой суммы лично с господина Струкова. В качестве соответчиков по делу проходили экс-глава челябинского СК Алексей Колбасин, а также представители Ростехнадзора и Росприроднадзора, однако суд возложил финансовую ответственность на экс-владельца ЮГК.

Параллельно Генпрокуратура доказала в Советском районном суде Челябинска, что Константин Струков, будучи вице-спикером законодательного собрания Челябинской области, нарушал антикоррупционное законодательство. Используя статус депутата, он продолжал негласно управлять бизнесом и приобретать активы, оформляя их на родственников. В итоге в доход государства было обращено ПАО «Южуралзолото группа компаний» и еще 10 связанных организаций. Список изъятого имущества включил 48 объектов недвижимости, принадлежавших бывшей супруге бизнесмена Людмиле Струковой, дочерям Евгении и Александре, а также сожительнице Елене Додик, на которую и была записана выставленная ныне на торги квартира.

Эксперты, опрошенные «Ъ-Южный Урал», считают цену, которую государство назначило за квартиру, в целом адекватной, отмечают хорошую локацию объекта, но считают, что покупателей не будет много из-за особенностей процедуры продажи и разнообразного предложения на рынке в этом ценовом сегменте.

Челябинский риелтор Лев Шпайзман высоко оценивает качество выставленной на торги квартиры.

«Дом, хоть и не новый, а почти 30-летней постройки, но находится в отличном месте, в самом центре города, в тихом микрорайоне, построен качественно, и там всего по две или три квартиры на этаже. 17,8 млн руб. за 121 кв. м, если квартира в хорошем состоянии,— в целом адекватная цена. Но сейчас в городе достаточно предложений в этой ценовой и качественной категории, и в новостройках, и на вторичном рынке. Выбор широкий. В отличие от спроса»,— уверен Лев Шпайзман.

С технической точки зрения покупка такого имущества сопряжена с рядом ограничений, которые отсекают значительную часть потенциальных интересантов.

Совладелец агентства недвижимости R.I.C.H. Максим Фридман напоминает, что покупка квартиры на государственных торгах — процедура достаточно специфическая, отличающаяся от обычных сделок на рынке.

«Здесь покупателю нужно иметь всю сумму, необходимую для покупки, сразу, в полном объеме. Никаких ипотек, никаких рассрочек, никаких покупок с обменом. А еще нужно знать процедуру, понимать, как и куда внести задаток, как участвовать в торгах. Не то, чтобы это было все очень сложно, но все-таки серьезно отличается от обыч­ной сделки на рынке и требует навыка. Что же до самого объекта и его цены — квартира хорошая, в отличном месте, и цена в целом адекватна рынку. Но ведь и мотив у тех, кто покупает подобное имущество с торгов, а не на рынке — купить с серьезным дисконтом, а не по рыночной цене. Так что я не удивлен, что с первого раза продать квартиру не получилось»,— резюмирует господин Фридман.

Евгений Рыженьков