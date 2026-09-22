В Самарской области за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 23 %

В Самарской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ: за 38-ю неделю (с 14 по 20 сентября) зарегистрировано 9640 случаев — это на 1804 случая (или на 23 %) больше, чем неделей ранее. Рост отмечен во всех возрастных категориях: среди детей до двух лет показатель увеличился на 44,7 %, 3–6 лет — на 32 %, 7–14 лет — на 41,4 %, а среди лиц от 15 лет и старше — на 26,4 %. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При этом общий показатель заболеваемости (30,8 на 10 тысяч населения) в Самарской области остается ниже эпидемического порога (11,2 %). В группах детей до двух лет, 3–6 лет и 7–14 лет заболеваемость ниже порога на 59,2 %, 51,2 % и 51,3 % соответственно. Однако в возрастной группе от 15 лет и старше уровень заболеваемости превышает эпидемический порог на 26,4 %.

По данным лабораторного мониторинга, в регионе циркулируют вирусы парагриппа, риновирусы, сезонные коронавирусы, а также COVID-19.

Георгий Портнов