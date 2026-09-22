В Саратове хотят сохранить производственные земли от застройки
В Саратовской области планируется сохранять функциональные и территориальные зоны производственных земель. Соответствующий законопроект рассматривался в областной думе на заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.
Фото: Саратовская областная Дума
Председатель областной думы Алексей Антонов (ЕР) сообщил, что разработанный документ вносит поправки в закон «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области». Вопросы о смене назначения участков будут согласовываться с Саратовской областной думой.
Для изменения зоны производственного участка на другую потребуется представить материалы, обосновывающие невозможность его использования в соответствии с установленным видом разрешённого использования. Также будет необходимо подтвердить, что объекты будут обеспечены коммунальной, социальной и транспортной инфраструктурой, а также территориально доступны.
Если в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки поступит заявление об изменении функциональной и (или) территориальной зоны производственного земельного участка, копия и все необходимые материалы будут направлены в облдуму, где в течение 15 дней их рассмотрит профильный комитет. Он либо выскажется, что возражений нет, либо даст рекомендации о том, что не следует вносить изменения в документы территориального планирования. Региональный парламент имеет право наложить отрицательную резолюцию, которая затем поступит в комиссию.
Эти нормы не будут касаться территорий, участвующих в комплексном развитии.
«Мы должны защитить промышленные площадки от безосновательного перепрофилирования, тем самым сохраняя стратегические мощности нашей области»,— подытожил господин Антонов.
Депутаты законопроект поддержали. Он будет рассматриваться на ближайшем заседании думы.