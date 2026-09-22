В Саратове хотят сохранить производственные земли от застройки

В Саратовской области планируется сохранять функциональные и территориальные зоны производственных земель. Соответствующий законопроект рассматривался в областной думе на заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саратовская областная Дума Фото: Саратовская областная Дума

Председатель областной думы Алексей Антонов (ЕР) сообщил, что разработанный документ вносит поправки в закон «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области». Вопросы о смене назначения участков будут согласовываться с Саратовской областной думой.

Для изменения зоны производственного участка на другую потребуется представить материалы, обосновывающие невозможность его использования в соответствии с установленным видом разрешённого использования. Также будет необходимо подтвердить, что объекты будут обеспечены коммунальной, социальной и транспортной инфраструктурой, а также территориально доступны.

Если в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки поступит заявление об изменении функциональной и (или) территориальной зоны производственного земельного участка, копия и все необходимые материалы будут направлены в облдуму, где в течение 15 дней их рассмотрит профильный комитет. Он либо выскажется, что возражений нет, либо даст рекомендации о том, что не следует вносить изменения в документы территориального планирования. Региональный парламент имеет право наложить отрицательную резолюцию, которая затем поступит в комиссию.

Эти нормы не будут касаться территорий, участвующих в комплексном развитии.

«Мы должны защитить промышленные площадки от безосновательного перепрофилирования, тем самым сохраняя стратегические мощности нашей области»,— подытожил господин Антонов.

Депутаты законопроект поддержали. Он будет рассматриваться на ближайшем заседании думы.

Татьяна Смирнова