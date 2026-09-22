В Ульяновске задержаны члены банды, отнявшие у жителей Поволжья 150 млн рублей

Сотрудники управления ФСБ по Ульяновской области пресекли деятельность межрегиональной банды мошенников, которые обманным путем отняли у жителей Поволжья 150 млн руб. и пытались отобрать у семьи бойца СВО полученные в качестве выплат 4 млн руб. Об этом сообщило ведомство в пятницу, отметив, что по факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным УФСБ, группа орудовала в Ульяновской и Кировской областях, а также в Татарстане, Башкирии и Удмуртии. Одна из аферисток была задержана в Ульяновске с поличным во время получения 4 млн руб. наличными от местной жительницы.

Силовики отмечают, что следом были также задержаны вторая сообщница и куратор мошенников. Всем предъявлено обвинение, куратор помещен под стражу, женщинам суд определил домашний арест.

Андрей Васильев, Ульяновск