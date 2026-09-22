В Казани с нарушителя взыскали 1,3 млн рублей за разлив сточных вод

В Ново-Савиновском районе Казани выявили несанкционированный разлив сточных вод площадью 674 кв. м. Размер ущерба окружающей среде оценили в 1,3 млн руб., сообщила пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Экологи отобрали пробы воды и почвы. Лабораторные исследования показали превышение предельно допустимых концентраций хлоридов и нитритного азота в почве.

Собственник участка добровольно возмещать ущерб отказался, и Минэкологии республики обратилось в Арбитражный суд Татарстана. Суд удовлетворил требования ведомства, и с нарушителя взыскали ущерб в полном объеме.

Анна Кайдалова