В Самаре декан факультета физкультуры СГСПУ осужден за получение взяток от десятков студентов
Советский районный суд Самары вынес приговор декану факультета физкультуры Самарского государственного социально-педагогического университета. Об этом сообщили в областном УФСБ.
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
«Установлено, что указанное лицо, занимая должность декана факультета, незаконно получал денежные средства от студентов за ликвидацию академических задолженностей и получение положительных оценок на зачетах и экзаменах без фактической проверки знаний учащихся»,— говорится в сообщении ведомства.
Как отмечается, за 2025 год преподаватель получил взятки от более чем 30 студентов.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Подсудимому назначен штраф в размере 1,7 млн руб. с лишением права заниматься преподавательской деятельностью сроком на 2 года.