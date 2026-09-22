В Кировскую область поступила вторая партия вакцины против гриппа. Всего поступило 145,4 тыс. доз препаратов, сообщил пресс-центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кировскую область доставили 145,4 тыс. доз вакцины от гриппа

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ В Кировскую область доставили 145,4 тыс. доз вакцины от гриппа

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Для взрослых доставили 95 тыс. доз, для детей — 50,4 тыс. Медицинские организации уже получают дополнительные препараты.

Всего в регионе планируют привить более 426 тыс. жителей, в том числе около 84 тыс. детей.

Анна Кайдалова