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В Кировскую область доставили 145,4 тыс. доз вакцины от гриппа

В Кировскую область поступила вторая партия вакцины против гриппа. Всего поступило 145,4 тыс. доз препаратов, сообщил пресс-центр правительства региона.

В Кировскую область доставили 145,4 тыс. доз вакцины от гриппа

В Кировскую область доставили 145,4 тыс. доз вакцины от гриппа

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В Кировскую область доставили 145,4 тыс. доз вакцины от гриппа

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Для взрослых доставили 95 тыс. доз, для детей — 50,4 тыс. Медицинские организации уже получают дополнительные препараты.

Всего в регионе планируют привить более 426 тыс. жителей, в том числе около 84 тыс. детей.

Анна Кайдалова