В Кировскую область доставили 145,4 тыс. доз вакцины от гриппа
В Кировскую область поступила вторая партия вакцины против гриппа. Всего поступило 145,4 тыс. доз препаратов, сообщил пресс-центр правительства региона.
В Кировскую область доставили 145,4 тыс. доз вакцины от гриппа
Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ
Для взрослых доставили 95 тыс. доз, для детей — 50,4 тыс. Медицинские организации уже получают дополнительные препараты.
Всего в регионе планируют привить более 426 тыс. жителей, в том числе около 84 тыс. детей.