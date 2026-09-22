Пензенского блогера арестовали за нецензурную брань в бюллетене

Первомайский районный суд Пензы арестовал блогера Станислава Морозова на 14 суток по делу о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). Информацию подтвердили «Ъ-Средняя Волга» в пресс-службе суда.

Накануне Telegram-каналы и СМИ сообщали о задержании блогера 19 сентября. Перед этим он опубликовал видео, на котором голосует на улице: господин Морозов проставил галочки напротив всех кандидатов, вычеркнул название «Единой России», сопроводив это нецензурной репликой, а на другом бюллетене написал альтернативное мнение в адрес президента. Ролик вскоре был удален по просьбе председателя комиссии, но его сохранил канал «Новый Альтернативный маршрут».

В 2018 году Станислава Морозова уже приговорили к двум годам условно по делу о публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Причиной стала публикация во «Вконтакте» с призывом к насильственному свержению власти.

Нина Шевченко