В Ульяновской области по инциденту с легкомоторным самолетом возбуждено уголовное дело
В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ, до двух лет лишения свободы с лишением права заниматься этой деятельностью на срок до трех лет). Об этом во вторник, 22 сентября, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (ЦМСУТ) СКР.
Фото: ЦМСУТ СКР
По данным ведомства, 22 сентября 2026 года легкомоторный самолет X-32 «Бекас» выполнял авиахимработы около села Анненково-Лесное Майнского района Ульяновской области. При перелете между полями самолет задел деревья, после чего потерял высоту и совершил жесткую посадку. Пилот с полученными травмами госпитализирован в тяжелом состоянии.
В ЦМСУТ отмечают, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются очевидцы происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются техническое состояние воздушного судна и причины аварии. Следствием рассматривается версия об ошибке пилотирования. По данным источников «Ъ-Волга», самолет разрушен и восстановлению не подлежит. Также собеседник «Ъ-Волга» из отрасли авиации сообщил, что самолет и его пилот — не из Ульяновской области. «Мы опросили наших авиационных предпринимателей, у которых есть самолет “Бекас”. Они сейчас работают на авиахимработах, и не только в нашем регионе, но у них никаких инцидентов не случалось»,— добавил собеседник.