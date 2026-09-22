В Ульяновской области по инциденту с легкомоторным самолетом возбуждено уголовное дело

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ, до двух лет лишения свободы с лишением права заниматься этой деятельностью на срок до трех лет). Об этом во вторник, 22 сентября, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (ЦМСУТ) СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦМСУТ СКР Фото: ЦМСУТ СКР

По данным ведомства, 22 сентября 2026 года легкомоторный самолет X-32 «Бекас» выполнял авиахимработы около села Анненково-Лесное Майнского района Ульяновской области. При перелете между полями самолет задел деревья, после чего потерял высоту и совершил жесткую посадку. Пилот с полученными травмами госпитализирован в тяжелом состоянии.

В ЦМСУТ отмечают, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются очевидцы происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются техническое состояние воздушного судна и причины аварии. Следствием рассматривается версия об ошибке пилотирования. По данным источников «Ъ-Волга», самолет разрушен и восстановлению не подлежит. Также собеседник «Ъ-Волга» из отрасли авиации сообщил, что самолет и его пилот — не из Ульяновской области. «Мы опросили наших авиационных предпринимателей, у которых есть самолет “Бекас”. Они сейчас работают на авиахимработах, и не только в нашем регионе, но у них никаких инцидентов не случалось»,— добавил собеседник.

Сергей Титов, Ульяновск