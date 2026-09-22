Строительную компанию «СУ-56» из Оренбуржья оштрафовали на 3,9 млн рублей

Оренбургское УФАС привлекло к административной ответственности строительную компанию ООО «СУ-56». Нарушение выразилось в заключении соглашения, недопустимого по закону о защите конкуренции, сообщила антимонопольная служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«СУ-56» и Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга нарушили антимонопольное законодательство при заключении контракта на восстановление набережной реки Урал. В результате этих действий компания получила необоснованные преимущества в предпринимательской деятельности.

На основании решения УФАС обществу назначен штраф в размере более 3,9 млн руб.