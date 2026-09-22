Театр-лауреат «Золотой маски» из Новокуйбышевска покажет премьеру о директоре спиртзавода

Новокуйбышевский театр «Грань» представит премьеру спектакля «Грань города N. АННА» (12+). Показ пройдет 24 сентября в 19:00. Постановка посвящена Анне Федотовой — первому директору Куйбышевского завода синтетического спирта и одной из немногих женщин, возглавивших в советское время крупное нефтехимическое производство. Об этом сообщают представители театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Грань города N. АННА»

Фото: Новокуйбышевский театр «Грань» Сцена из спектакля «Грань города N. АННА»

Фото: Новокуйбышевский театр «Грань»

Действие спектакля охватывает период с 1950 по 1961 год — время, когда Анна Федотова руководила заводом. Драматург Марина Крапивина в своей пьесе, которая положена в основу спектакля, раскрывает образ сильной женщины, взявшей на себя ответственность за судьбу предприятия: по замыслу авторов, история Федотовой — это размышление о пути большого человека, посвятившего себя управлению масштабным производством.

Авторы постановки отмечают, что в самые напряженные дни Анна Федотова буквально жила на стройке: проводила вечера в прорабской будке с чертежами, спала в кабинете, а с рассветом снова была на объекте.

Проект создан на основе архивных материалов и коллекций Музея истории Новокуйбышевска. Авторы соединяют театральные и музейные формы: в спектакле используются документы, мультимедиа, архивные материалы, артефакты, а также отсылки к городской среде и коллективной памяти места.

В роли Анны Федотовой выступит Юлия Бокурадзе. Над постановкой работали режиссер-постановщик Денис Бокурадзе, художник-постановщик Мария Лукка, художник по костюмам Урсула Берг, художник по свету Евгений Ганзбург, композитор Арсений Плаксин. Режиссером видеоряда выступила Елена Галянина, которая ранее сняла документальный фильм про театр «Грань».

Театр-студия «Грань» из Новокуйбышевска дважды становился лауреатом Российской национальной театральной премии «Золотая Маска». В первый раз это произошло в 2017 году. Театр удостоился награды за спектакль «Корабль дураков» в номинации «Лучшая работа художника по костюмам в драме» (Елена Соловьева). В 2018 году театр «Грань» наградили «Золотой Маской» за спектакль «Король Лир» (по пьесе Уильяма Шекспира) в номинации «Драма/Работа художника по костюмам».

Георгий Портнов