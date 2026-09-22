Объем лимитов по кредитным картам в Челябинской области упал на 1%

В августе 2026 года объем лимитов по выданным кредитным картам в Челябинской области составил 3,7 млрд руб. Это на 1,1% меньше, чем в августе 2025-го, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране россиянам одобрили «кредитки» с общим лимитом 151,3 млрд руб. в конце лета. За год показатель снизился на 7,2%. Наиболее серьезная динамика сокращения лимитов зафиксирована в Хабаровском крае (–14%), Санкт-Петербурге (–13,1%), Ленинградской области (–10,8%), Республике Башкортостан (–10,4%) и Тюменской области с ХМАО и ЯНАО (–10,2%).

Виталина Ярховска