Единороссы получат шесть мандатов в гордуме Перми

Подведены итоги выборов депутатов гордумы Перми по единому избирательному округу. Как сообщает пресс-служба краевого избиркома, «Единая Россия» получит шесть мандатов, КПРФ — три, «Новые люди» — два. По одному мандату получат ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Партия пенсионеров за социальную справедливость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

По итогам окончательного подсчета на выборах в гордуму Перми за «Единую Россию» проголосовали 116 812 избирателей (38,27%), за КПРФ — 60 847 (19,93%), за «Новых людей» — 47 031 (15,41%), за ЛДПР — 33 705 (11,04%), за «Справедливую Россию» — 19 054 (6,24%), за «Партию пенсионеров за социальную справедливость» — 17 950 (5,88%).