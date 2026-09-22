В Магнитогорске осудили гражданина, плеснувшего теще приятеля кислотой в лицо

Правобережный районный суд Магнитогорска признал 36-летнего жителя Пермского края виновным в умышленном причинении вреда средней тяжести здоровью тещи приятеля (п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Фигуранта отправили в колонию-поселение на два года после того, как он выплеснул кислоту горожанке в лицо, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что приятель рассказал жителю Пермского края о конфликте, возникшем у него с тещей из-за развода и раздела имущества. Страдающий тяжелым заболеванием магнитогорец должен был покинуть жилье после расставания с супругой. Испытывая неприязнь к 59-летней теще, гражданин приехал из другого региона, арендовал квартиру в городе и заранее изучил обстановку около дома горожанки. С 70%-ным раствором уксусной кислоты рано утром 14 января 2026 года он приехал к ее месту проживания. Подойдя к теще на улице имени газеты Правда, гражданин выплеснул раствор ей в лицо. Потерпевшая смогла добраться до дома, где супруг вызвал ей скорую помощь. Местная жительница проходила длительное лечение с химическим ожогом роговицы обоих глаз. Пермяк покинул Магнитогорск, ничего не рассказав приятелю. Однако в арендованной квартире он забыл балаклаву и план-схему места преступления.

С осужденного также взыскано 620 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда и 90 тыс. руб. в счет возмещения расходов на лечение и лекарства.

Виталина Ярховска