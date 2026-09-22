«Единая Россия» получит 18 мандатов в Законодательном собрании Прикамья

Избирательная комиссия Пермского края подвела итоги выборов депутатов заксобрания по единому краевому округу. Как сообщает пресс-служба комиссии, мандаты получат 18 представителей «Единой России», пять — КПРФ, три — ЛДПР, три — «Новые люди», один — «Справедливая Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

До 26 сентября включительно кандидаты обязаны уведомить избирательную комиссию о принятии мандата или отказе от него.

Напомним, что лидером на выборах в краевое заксобрание стала «Единая Россия», за которую проголосовали 444 423 избирателя (48,67% от общего количества проголосовавших). КПРФ заручилась поддержкой 141 694 избирателя (15,52%). ЛДПР — 99 743 (10,92%). «Новые люди» — 94 450 (10,34%). «Справедливая Россия» — 45 738 (5,01%).